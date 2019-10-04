Alanya'da 700 yıl sonra trafiğe kapandı

SELÇUKLU Hükümdarı ve Alanya Fatihi Alaaddin Keykubat tarafından 13. yüzyılda yaptırılan ve günümüze kadar ayakta kalan Dimçayı Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları sona erdi ve köprü trafiğe kapatıldı. Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından Alanya'nın doğa harikası Dimçayı'nın girişinde bulunan tarihi köprüde başlatılan çalışma sonrası, uzun zamandır kapalı olan köprünün araç trafiğine açılması bekleniyordu. Büyük bir aracın köprüye zarar vermesi sonrası restorasyon çalışması tamamlandı ancak köprü giriş ve çıkışı demir bariyerlerle trafiğe kapatıldı. Bölgede araç trafiği köprünün sağından keskin bir virajla devam ediyor. Köprünün araç trafiğine açılmayacağını öğrenen bölge sakinlerinden Mustafa Sanay "Bu yolu biz her gün defalarca kullanıyoruz. Köprünün trafiğe kapatılması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu köprü olmadan buradan geçiş çok zor ve tehlikeli. Köprünün gerekli tedbirler alınarak yeniden araç trafiğine açılmasını bekliyoruz" dedi.