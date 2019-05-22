Alanya'da 500 metreden İmamoğlu'na destek

BU karara CHP’den tepkiler adeta çığ gibi büyürken, Türkiye’nin dört bir yanından CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları yağmaya devam ediyor. Alanya’dan da 23 Haziran’da İstanbul’a giderek gönüllü görev almak isteyen yüzlerce partili ve vatandaş CHP İstanbul İl Teşkilatı’ndan gelecek haberi beklerken, CHP Alanya Gençlik Kolları Üyesi Selami Kaya, mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu’na havadan destek verdi. Paraşüt Eğitmeni Ergin Ulu eşliğinde yamaç paraşütüne binen Selami Kaya, uçui boyunca elinde tuttuğu ve üzerinde “Her Şey Çok Güzel Olacak” yazan pankartla İmamoğlu’nu desteklediğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 22:43