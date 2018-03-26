Alanya’da 4 yılda 185 kilometre yeni yol açıldı

ALANYA Belediyesi, mahalleler arasındaki kopukluğu gidermek ve ulaşımı alternatif yollarla daha rahat hale getirmek için mevcut yollarda genişletme çalışmaları ile yeni yolları da hizmete sunuyor. Merkez mahallelerde imar yollarını açan Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerde de altyapı, yol genişletme ve asfalt gibi çok yönlü çalışma yürütüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 4 yılda 2 bin 750 kilometre yolda çörezleme çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

“Kuzey Alanya’ya çok önemli yollar kazandırdık”

Alanya merkezde de yol ve ulaşımla ilgili çok önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Yücel, “Kuzey Alanya’da, Büyükhasbahçe’de yıllardır açılamayan imar yollarını açtık. Gelişimini hızla sürdüren Cikcilli ve Oba Mahallelerimize birçok yeni yollar kazandırdık. Yeni açılan ve genişletilen yolları, altyapı çalışmalarıyla birlikte hizmete açtık. 4 yılda 185 kilometre yeni yol ile 2 bin 750 kilometre yolda düzenleme ve çörezleme çalışması gerçekleştirdik. Bu oranlar gerçekten rekor sayılabilecek çok ciddi rakamlar. Vatandaşlarımızın rahatı ve mutluluğu için tüm mahallelerimizde devam eden çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz” dedi.