Alanya'da 3.1 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.39'da, Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Alanya'nın 51,23 kilometre açığındaki depremin 17,83 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.