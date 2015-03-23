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Alanya’da 3.081 seçmen kayıp

CHP Antalya İl Başkanı Semin Esen, kentte 28 bin 800 seçmenin kaydının silindiğini, Alanya’dan da 3 bin 81 seçmenin buhar olup uçtuğunu iddia etti

Alanya’da 3.081 seçmen kayıp

CHP Antalya İl Başkanı Semin Esen, kentte 28 bin 800 seçmenin kaydının silindiğini, Alanya’dan da 3 bin 81 seçmenin buhar olup uçtuğunu iddia etti

23 Mart 2015 Pazartesi 07:00
Alanya’da 3.081 seçmen kayıp
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Semin Esen, kentte 28 bin 800 seçmenin kaydının silindiğini iddia etti. İl binasında basın toplantısı düzenleyen Semih Esen, Antalya'da toplam 1 milyon 533 bin 718 seçmen bulunduğunu, 28 bin 800 seçmenin kaydının silindiğini öne sürdü. Esen, 28 bin 800 kişinin en temel anayasal hakkı olan seçme hakkının, AKP iktidarı tarafından gasp edildiğini ileri sürdü. Esen, Antalya'dan silinen bu seçmenlerin kaydının Türkiye'nin hiçbir yerinde de olmadığını ileri sürdü.
‘ARALARINDA ADAY ADAYI DA VAR’
Esen, “Bu seçmenler taşınmış değil, nakil olmuş değil. 28 bin 800 kişi Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bir başka ifade ile 28 bin 800 seçmenimiz buharlaştırılmış” dedi. Bu kişilerin vefat etmiş olabileceğine dair iddiaları da kabul etmeyen Esen, “Çünkü kaydı silinenler arasında bizim milletvekili aday adaylarımızdan bir isim vardı. Bu aday adayımız yaşıyor. Yıllardır adresinde bir değişiklik olmayan bu aday adayımız önceki seçmen listesinde isminin olmadığını tespit edince sorunu kendisi çözdü. Ancak seçmen listelerine bakma imkanı bulunmayan binlerce kişinin durumu ne olacak?” diye sordu.
ALANYA’DA 3 BİN KİŞİ SİLİNMİŞ’
28 bin 800 seçmenin neden silindiği konusunda iktidardan cevap beklediklerini belirten Esen, “Çünkü bunu silen İçişleri Bakanlığı'na bağlı nüfus müdürlükleridir” diye konuştu. Basın toplantısında, Antalya'da kaydı silinen seçmenlerle ilgili rakamlar da açıklandı. Silinen seçmenlerin ilçelere göre dağılımı şöyle; Akseki'de 143, Aksu'da 744, Alanya'da 3 bin 81, Demre'de 241, Döşemealtı'nda 529, Elmalı'da 305, Finike'de 388, Gazipaşa'da 379, Gündoğmuş'ta 89, İbradı'da 23, Kaş'ta 696, Kemer'de 766, Kepez'de 6 bin 86, Konyaaltı'nda 2 bin 505, Korkuteli'de 443, Kumluca'da 623, Manavgat'ta 2 bin 48, Muratpaşa'da 8 bin 714, Serik'te 997.
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Son Güncelleme: 22.03.2015 16:01
Anahtar Kelimeler:
KentAntalya İl Başkanı Semin EsenCHPAlanya
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