Alanya’da 3.081 seçmen kayıp

CUMHURİYET

Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanı Semin Esen, kentte 28 bin 800 seçmenin kaydının silindiğini iddia etti. İl binasında basın toplantısı düzenleyen Semih Esen, Antalya'da toplam 1 milyon 533 bin 718 seçmen bulunduğunu, 28 bin 800 seçmenin kaydının silindiğini öne sürdü. Esen, 28 bin 800 kişinin en temel anayasal hakkı olan seçme hakkının, AKP iktidarı tarafından gasp edildiğini ileri sürdü. Esen, Antalya'dan silinen bu seçmenlerin kaydının Türkiye'nin hiçbir yerinde de olmadığını ileri sürdü.

‘ARALARINDA ADAY ADAYI DA VAR’

Esen, “Bu seçmenler taşınmış değil, nakil olmuş değil. 28 bin 800 kişi Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bir başka ifade ile 28 bin 800 seçmenimiz buharlaştırılmış” dedi. Bu kişilerin vefat etmiş olabileceğine dair iddiaları da kabul etmeyen Esen, “Çünkü kaydı silinenler arasında bizim milletvekili aday adaylarımızdan bir isim vardı. Bu aday adayımız yaşıyor. Yıllardır adresinde bir değişiklik olmayan bu aday adayımız önceki seçmen listesinde isminin olmadığını tespit edince sorunu kendisi çözdü. Ancak seçmen listelerine bakma imkanı bulunmayan binlerce kişinin durumu ne olacak?” diye sordu.

‘ALANYA’DA 3 BİN KİŞİ SİLİNMİŞ’