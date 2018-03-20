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20 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya’da 3 gündür kayıp olan Hatice bulundu

Alanya'da çarşıya gitmek için evden çıkan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki kız bulundu. 

Alanya’da 3 gündür kayıp olan Hatice bulundu

Alanya'da çarşıya gitmek için evden çıkan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki kız bulundu. 

20 Mart 2018 Salı 16:43
Alanya’da 3 gündür kayıp olan Hatice bulundu
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ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi’ndeki evinden cumartesi günü akşam saatlerinde çarşıya gitmek için ayrılan Hatice D. (17), bir daha geri dönmedi. Ailesi, kızlarının gidebileceği her yeri araştırarak, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Dün akşam saatlerinde ise bir yakını Hatice D.'yi Hacet Mahallesi’nde yürürken görmesi üzerine ailesine haber verdi. Kızlarına kavuşan aile rahat bir nefes aldı. Hatice D.'nin 3 gündür bir arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. 
 

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