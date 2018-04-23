Alanya'da 23 Nisan coşkusu

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle gün boyu sürecek etkinlikler Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Protokol üyelerinin de katılım gösterdiği törende Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in çelenk sunumunun ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programa kardeş şehirlerden gelen yabancı öğrenciler de katılım gösterdi.

ÇOCUKLARIN GÖSTERİLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

23 Nisan etkinlikleri Atatürk anıtındaki çelenk töreninin ardından iskele şelale önündeki gösterilerle devam etti. Etkinlik kapsamında öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Miniklerin halk oyunları, jimnastik ve minik mehter takımının gösterileri etkinlikte büyük alkış topladı.

KUTLAMALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Öte yandan 23 Nisan kutlamaları saat 11.30'dan itibaren, Alanya Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında organize edilen 'Uluslararası 23 Nisan Festivali' ile birleşti. Bir hafta sürecek olan festivalin açılışı, halkın yoğun katılımıyla Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

DÜNYA ÇOCUKLARIYLA BİR HAFTA

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Türkçe ve İngilizce yaptığı açılış konuşmasında "Tüm dünya çocuklarına ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen bu bayramı, ruhuna uygun bir şekilde, dünya çocuklarıyla bir hafta boyunca kutlayacağız. Velilerimizin de bu etkinliğe katılmasını önemli buluyor, katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İLK ULUSLARARASI FESTİVAL

Er'in ardından kürsüye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Bu yıl, Alanya Uluslararası Çocuk Festivali'nin ilkini düzenliyoruz. Dünyanın tek çocuk bayramını doya doya kutlamak için Kaymakamlığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte, birbirinden değerli katılımcılarla bu etkinliği yapıyoruz. Tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte bu festivale katılmaya davet ediyorum" deyip etkinliği düzenleyen taraflara ve mali destek veren sponsorlara teşekkür etti.

'GELECEĞİMİZ SİZE BAĞLI'

Yücel'in ardından kürsüye gelen Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ise, konuşmasına şu ifadeleri kullandı: "Bu dünyada sadece sizlere nasip olan bu bayramı ilan eden önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, tüm şehitlerimize ve gazilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu coğrafyada güçlü yaşamamız ve bu topraklara sahip kalmamız sizlere bağlı. 15 Temmuz'da hainleri durduran tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi yeniden anarak hepinize saygılar sunuyorum." Konuşmaların ardından Parlayüksel İlkokulu öğrencileri folklor oyunu sergiledi. Festival, Litvanya, Polonya ve Finlandiya'dan gelen katılımcıların dans gösterileriyle devam etti. Bu gösterilerin ardından sahneye çıkan Kazak çocukların dövüş gösterisi ve şarkı performansları ilgiyle izlendi.