Alanya’da 20 aydır kayıp olan kadından haber var

20 aydır kayıp olan Nafia Dündar'dan sonunda haber alındı. Nafia'ya telefon ile ulaşıldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Gerçeğin Peşinde Programına Telefonla Katılan Nafia “Eşimin annesi tarafından dövüldüğüm ve hakarete uğradığım için evi terk etmek zorunda kaldım. Kendi ailemden korktuğum için haber vermedim şu an bulunduğum yerde çok mutluyum." derken bir de bebeğin olduğunu ifade etti.

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