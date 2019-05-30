Alanya’da 15 yaşındaki Ayşe’den 3 gündür haber alınamıyor 

Mehmet AL

ALANYA'NIN Tosmur Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan öğrencisi Nezihe soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Tarakçı (15), geçen Salı günü saat 21.00 sıralarında dışarıda gezmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Ayşe Tarakçı’dan haber alamayan ailesi, çevrede aradı. Ancak arama çalışmaları sonuç vermeyince durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

“ONUN İÇİN ENDİŞELENİYORUZ”

Kayıp genç kızın babası Savaş Tarakçı, kızlarının bir an önce bulunmasını istedi. Baba Tarakçı" Kızım arkadaşıyla gezmek evden çıktı ve dönmedi. Onun için endişeleniyoruz. Kızımı gören polise haber versin” dedi. Bir an önce bulunması için yetkilerden yardım isteyen Ailesi, kızlarını görenlerin 0 536 690 64 36 numaralı telefona haber vermesini istedi.