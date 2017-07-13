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Alanya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı' gerçekleştirildi

Alanya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı' gerçekleştirildi

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:47
Alanya'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Erkan UYSAL

MİLLİ Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programa kurum müdürü Hüseyin Er, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Kuran tilavetiyle devam etti. Sonra bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Er, 15 Temmuz'u ay yıldızla şanlı direnişin buluşması olarak niteledi. Er, "15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlayacak olursak, saat 22.00'da Genelkurmay Başkanlığı'nda silah sesleri duyuldu. 00.26'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı meydanlara davet etti. 00.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in talimatıyla 81 ilde bütün camilerde salalar okunmaya başladı. Aziz milletimiz sokaklara akın etti. Tankların önüne yattı, üstüne çıktı. Kadın, çoluk çocuk, yetişkin, genç vatanına sahip çıkmak için abdest alıp şahadet şerbeti içmeye akın akın koştu. Nitekim 249 şehidimiz vatan uğrunda can verdi. 01.01'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı düzenlendi. 02.42'de TBMM hainler tarafından bomlalandı. 04.42'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel hainler hainler tarafından ablukaya alındı. Bütün bu ayrıntıları unutmayacağız, unutturmayacağız. İhanetin bu boyutuna karşın aziz milletimiz gösterdiği destansı direnişle bütün dünyaya şu gerçeği milletçe bir kere daha haykırmış olduk. Sonuç olarak 15 Temmuz ay yıldızla şanlı direnişin buluşması. 15 Temmuz Demokrasi Bayramı, bu ülkenin dillere destan tarihinin adıdır" dedi. 15 Temmuz ile ilgili video sunumunun ardından program şiirler ve  kompozisyon okunmasıyla devam etti. Program şehitler için edilen duayla sona erdi.
 

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Son Güncelleme: 13.07.2017 23:52
Anahtar Kelimeler:
Alanya Milli Eğitim MüdürlüğüTemmuz
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