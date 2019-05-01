Alanya'da 1 Mayıs çoşkusu

COŞKULU yürüyüşün ardından Şelale Meydanı’na varan katılımcılar 1 Mayıs İşçi Bayramı hakkında duygularını Dim TV’ye aktardı.Organizasyonu tertip eden komite üyeleri adına söz alan Kemal Göl, günün anlam ve önemine değinen konuşmayı yaptı. Göl , “ Ülkemiz adım adım içine girdiği ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalım giderek artıyor. Hayatımızı etkileyen bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ülkemizi her alanda dışa bağımlı hale getiren, emek sömürüsünü derinleştiren, özelleştirmeleri dayatan politikalarda ısrar içinde bulunduğumuz krizi daha da ağır hissetmemize neden oluyor. Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik oranlarıyla karşı karşıyayız. İş bulmak için uzayan kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz. Yerel seçimler biter bitmez önümüze yapısal reform paketi adı altında acı bir reçete dayattılar. Özelleştirme dalgasını tarımda Milli Birlik projesi adı altında cilalayarak bizlere yutturmaya çalışıyorlar. Güvencesiz, sözleşmeli, taşeron çalışmayı yaygınlaştırdılar. İş cinayetlerinin önünü sonuna kadar açtılar. İş yerlerini mezarlığa çevirdiler. Az personelle çok iş yapma adı altında modern köleliği getirdiler” şeklinde konuştu. Daha sonra Pir Sultan Abdal Derneği korusnun söylediği şarkıların yanı sıra omuz omuza verilerek halaylar çekildi. Kardeşlik mesajlari verildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 16:27