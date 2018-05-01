Alanya’da 1 Mayıs coşkusu

ALANYA'DAKİ meslek grupları ve sendikaların temsilci ve üyelerinden oluşan yaklaşık bin kişi, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları dolayısıyla Kuyularönü Camii önünde toplanarak İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Üzerlerinde işçi haklarıyla ilgili yazılar bulunan döviz ve pankartlarla bayraklar taşıyan katılımcılar sloganlar atarak haklarını savundular. Meydanda kurulan platformda işçi bayramına ilişkin marşlar okundu. Kutlamaların ardından kürsüye çıkan Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Koca, "kamu emekçilerinin hakları yeniyor. Biz herkese eşit iş imkanı isterken hükümet herkesi taşeron yapmak istiyor. Türkiye’nin en gelişmiş 20 ülke içerisinde olduğu söyleniyor, herkes adına soruyorum biz büyüyorsak, maden facialarında ölürken, sakat kalırken, 12-13 saat çalışırken neden maaşlar yükselmiyor, sürekli vergiler kesiliyor. Neden ekonomi iyiyse bu kadar işsiz var? Anlaşılıyor ki kriz biz emekçiler, yoksullar için var. Kriz patronlar için yok. Krizi fırsata çevirenler var. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın direnişçi işçilerin günü” dedi.