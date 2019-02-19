Alanya Ziraat Odası’nda Göktepe dönemi resmen başladı

ALANYA Ziraat Odası‘nın meclis salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Musluoğlu, “Odamızın 15 Şubat Cuma günü delegelerimizle birlikte yaptığımız olağan kongresi sonucu delegelerimizin tercihi yönünde yeni göreve başlayacak olan oda meclisindeki arkadaşlarımıza öncelikle yeni görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bu bir bayrak yarışıdır. Şimdiye kadar biz devam ettirdik. Bundan sonra da arkadaşlarımızın en iyi şekilde Alanya’yı temsil edeceğine ben inanıyorum. Zaten hepsi üretici arkadaşlarımız. Daha önce beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Sonuçta hepimiz Alanya için çalıştık ve Alanya için çalışacağız. Alanya için elimizi taşın altına koyacağız. Tekrar hayırlı uğurlu olsun” dedi. Musluoğlu sonra meclis başkanı Namık Şenli ile yeni başkan Tahir Göktepe’ye odanın rozetlerini taktı.

CENTİLMEN DEVİR TESLİM

Göktepe’nin Musluoğlu’na çeşitli hediyeler vermesinin ardından konuşan meclis başkanı Namık Şenli de, “Çiftçilere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı meclisim adına çok teşekkür ederim. Bu bayrağı bize teslim ettiniz. İnşallah bu bayrağı biraz daha yukarlara taşımak için biz de çok değerli meclis üyesi arkadaşlarımla beraber başkanımın da öncülüğünde taşıyacağımızı düşünüyoruz. Sizlerin de bizim çalışmalarımız esnasında gözlemlerinizi, birtakım tecrübelerinizi de bizimle paylaşacağınıza inanıyoruz. Tekrar Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyorum” diye konuştu.