Alanya Ziraat Odası'nda Göktepe devrimi

YAKLAŞIK 13 bin 981 üyesi olan Alanya Ziraat Odası’nın Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda 21 yıllık Başkan Turgut Musluoğlu ve Tahir Göktepe başkanlık için yarıştı. Saat 17.00’da tamamlanması beklenen seçimde, 102 delegenin tamamının oy kullanması sonucu sandıklar erken açıldı. Yapılan sayım sonrası genel kurulu Tahir Göktepe 73’e 29 kazanarak 21 yıllık dönemi değiştirdi. Musluoğlu, "Kazanan arkadaşlara başarılar dilerim" derken, Göktepe ise, "Vaatlerimin tamamının arkasındayım" mesajı verdi.
TAHİR GÖKTEPE’NİN LİSTESİ
Alanya Ziraat Odası Meclis Asil Üye Listesi
1- TAHİR GÖKTEPE
2- HALİL BAŞARAN
3- HAYRİ ŞAHİN
4- ALİ KIZILTAŞ
5- İBRAHİM ZAVLAK
6- MUSTAFA DEMİR
7- KERİM KARAKAN
8- EMİR ERDOĞAN
9- YAŞAR BOZ
10- İBRAHİM ÇETİN
11- MAHMUT PEKER
12- ABTULLAH YAVUZ
13- KENAN ERBAŞ
14- NAMIK ŞENLİ
15- SABİT UYSAL
16- HÜSEYİN TOROS
17- HÜSEYİN USLU
18- MEHMET MOR
19- HAYRETTİN ÜNAL
20- ABDURRAHMAN ERDOĞAN
21- BİLAL KILINÇ