Alanya Ziraat Odası'nda Göktepe devrimi

YAKLAŞIK 13 bin 981 üyesi olan Alanya Ziraat Odası’nın Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda 21 yıllık Başkan Turgut Musluoğlu ve Tahir Göktepe başkanlık için yarıştı. Saat 17.00’da tamamlanması beklenen seçimde, 102 delegenin tamamının oy kullanması sonucu sandıklar erken açıldı. Yapılan sayım sonrası genel kurulu Tahir Göktepe 73’e 29 kazanarak 21 yıllık dönemi değiştirdi. Musluoğlu, "Kazanan arkadaşlara başarılar dilerim" derken, Göktepe ise, "Vaatlerimin tamamının arkasındayım" mesajı verdi.

TAHİR GÖKTEPE’NİN LİSTESİ

Alanya Ziraat Odası Meclis Asil Üye Listesi

1- TAHİR GÖKTEPE

2- HALİL BAŞARAN

3- HAYRİ ŞAHİN

4- ALİ KIZILTAŞ

5- İBRAHİM ZAVLAK

6- MUSTAFA DEMİR

7- KERİM KARAKAN

8- EMİR ERDOĞAN

9- YAŞAR BOZ

10- İBRAHİM ÇETİN

11- MAHMUT PEKER

12- ABTULLAH YAVUZ

13- KENAN ERBAŞ

14- NAMIK ŞENLİ

15- SABİT UYSAL

16- HÜSEYİN TOROS

17- HÜSEYİN USLU

18- MEHMET MOR

19- HAYRETTİN ÜNAL

20- ABDURRAHMAN ERDOĞAN

21- BİLAL KILINÇ