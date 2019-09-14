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Alanya zabıtası 5 işletmeyi daha mühürledi

Alanya'da şehir disiplinini bozan davranışlar içerisinde bulunan işletmeler Alanya Belediye Zabıta ekiplerince ve polis ekiplerinin desteğiyle mühürlenerek geçici süreyle ticaretten men edildi

GÜNCEL 14.09.2019, 15:11 14.09.2019, 16:53
Alanya zabıtası 5 işletmeyi daha mühürledi
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Mehmet AL
ALANYA'DA hanutculuk, çığırtkanlık ve çeşitli kural ihlallerine karşı etkin mücadelesini sürdüren Alanya Belediyesi 5 işyerinde mühürleme yaptı. Çığırtkanlık yaptığı belirlenen 5 işyerine cezai işlem uyguladı. Halkı ve turistleri alışveriş yapması için zorladıkları, çeşitli davranışlarla sokaktan gelip geçen insanları rahatsız ettikleri belirlenen işyerleri 3 ile 15 gün süreyle ticaretten men edilerek mühürlendi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kentin düzen ve huzurunu sağlamak adına denetimlerin süreceği belirtildi.

'RAHATSIZLIK VEREN İŞLETMELERLE MÜCADELE SÜRECEK'

Alanya Belediye Zabıta Müdürü Hasan Akın, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in bize verdiği yetki ile şehir disiplinini sağlamak adına denetimlerimizi ve bu konuda gerekli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hem yerli hem de yabancı misafirlerimize rahatsızlık veren işletmelerle veya şahıslarla olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” dedi. Geçtiğimiz günlerde Alanya Belediye Zabıta Müdürü Hasan Akın ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, şehir merkezindeki işletmecilerle bir araya gelip, uyarılarda bulunmuşlardı.

#alanya zabıtası #Alanya #Alanya Belediye Zabıta
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