Alanya zabıtası 5 işletmeyi daha mühürledi

Mehmet AL

ALANYA'DA hanutculuk, çığırtkanlık ve çeşitli kural ihlallerine karşı etkin mücadelesini sürdüren Alanya Belediyesi 5 işyerinde mühürleme yaptı. Çığırtkanlık yaptığı belirlenen 5 işyerine cezai işlem uyguladı. Halkı ve turistleri alışveriş yapması için zorladıkları, çeşitli davranışlarla sokaktan gelip geçen insanları rahatsız ettikleri belirlenen işyerleri 3 ile 15 gün süreyle ticaretten men edilerek mühürlendi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kentin düzen ve huzurunu sağlamak adına denetimlerin süreceği belirtildi.

'RAHATSIZLIK VEREN İŞLETMELERLE MÜCADELE SÜRECEK'

Alanya Belediye Zabıta Müdürü Hasan Akın, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in bize verdiği yetki ile şehir disiplinini sağlamak adına denetimlerimizi ve bu konuda gerekli çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hem yerli hem de yabancı misafirlerimize rahatsızlık veren işletmelerle veya şahıslarla olan mücadelemiz sonuna kadar devam edecek” dedi. Geçtiğimiz günlerde Alanya Belediye Zabıta Müdürü Hasan Akın ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, şehir merkezindeki işletmecilerle bir araya gelip, uyarılarda bulunmuşlardı.