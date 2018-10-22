Alanya YÖREX’te tanıtılacak

ATB öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenecek YÖREX'te, yöresel ürün şöleni yaşanacak. Yöresel ürün zengini Batı Akdeniz, 24 Ekim'de başlayacak YÖREX'te ürünlerini ziyaretçiyle buluşturacak. Döşemealtı halısından nara, Kumluca domatesinden Burdur ceviz ezmesine, Alanya muzundan Manavgat susamına, haşhaştan Alaca dokumaya Kumluca ernez balından İbradı pekmezine kadar çok sayıda yöresel ürün ANFAŞ Fuar Merkezi'nde olacak. Batı Akdeniz'in binlerce yıllık yöresel ürün birikimini YÖREX'te sergileyeceğini kaydeden ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya standında coğrafi işaretli tavşan yüreği zeytinden coğrafi işaretli Korkuteli Karyağdı armuduna kadar çok sayıda ürünün ziyaretçiyle buluşacağını bildirdi. Stantta Antalya piyazının yanı sıra turunç ve bergamut reçeli, portakal suyunun ikram edileceğini söyleyen Çandır, “7 bin metrekare alanda Anadolu turu atmak isteyenleri YÖREX'e bekliyoruz. Özellikle çocuklarımız YÖREX'i görmeli" dedi.

ANTALYA PİYAZI YÖREX'TE

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, YÖREX'in fuarın ötesinde bir organizasyon olduğunu belirterek, Anadolu'nun 12 bin yıllık geçmişinin buluşma noktası haline geldiğini söyledi. ATSO'nun coğrafi işaret tescili aldığı Antalya piyazının YÖREX'te ikram edileceğini belirten Çetin, yerel değerlere sahip çıkmanın önemini vurguladı. YÖREX'in yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasında büyük destek sağladığını vurgulayan Çetin, “YÖREX'e büyük emek harcayan Ali Çandır ve ekibine, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Herkesi bu şölene davet ediyorum" dedi.

COĞRAFİ İŞARETLİ AVAKADO YÖREX'TE

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, YÖREX'in yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasındaki rolüne dikkat çekerken, Alanya'nın coğrafi işaretli ürünlerinin YÖREX'te olacağını bildirdi. Coğrafi işaret aldıkları avokadonun Alanya standında ziyaretçilere sunulacağını kaydeden Şahin, coğrafi işaretli yeni dünyanın tanıtımını da stantta gerçekleştireceklerini bildirdi. Alanya ipek dokumasının, şalvarının, el sanatlarının ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını söyleyen Şahin, Alanya muzunun da stantta yerini alacağını duyurdu. Şahin, "Herkes YÖREX'i görmeli" dedi.