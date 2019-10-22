Alanya YÖREX’te tanıtılacak

BU yıl onuncusu düzenlenecek olan YÖREX-Yöresel Ürünler Fuarı'nda Alanya Kaymakamlığı, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Alanya Belediyesi, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Alanya Ziraat Odası ve Alanya Avokado Üreticileri Birliği destekleriyle açılacak olan stantta Alanya ürünleri bir kez daha vitrine çıkacak. Alanya standında Alanya Avokadosu, Alanya Yenidünyası, Alanya ipek dokuma ürünleri ve el sanatları, muz lifinden ürünler, Alanya şalvarı, muz, keçiboynuzu, tropikal meyveler, zeytin, s pasta ve çiğirdik, kurutulmuş meyve ve sebzeler, muz ürünleri gibi Alanya’ya özgü ve Alanya’da üretilen ürünler sergilenecek. Resmi açılış töreni 23 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleşecek olan fuar, 23-27 Ekim 2019 tarihleri arasında 10.00-20.30 saatleri aralığında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.