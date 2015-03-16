Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya yolu açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Altınova'dan Havalimanı Kavşağı’na bağlanacak 60 metrelik yol çalışmasının başladığını söyledi.

Alanya yolu açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Altınova'dan Havalimanı Kavşağı’na bağlanacak 60 metrelik yol çalışmasının başladığını söyledi.

16 Mart 2015 Pazartesi 18:51
Alanya yolu açılıyor
banner404
ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Altınova'dan Havalimanı Kavşağı'na bağlanacak 60 metrelik yol çalışmasının başladığını bildirdi. Türel, yaptığı açıklamada, Antalya trafiğine köklü çözüm getirecek projelerden birinin daha hayata geçirileceğini ifade etti. Altınova'dan Havalimanı Kavşağı'na bağlanacak 5 kilometrelik yolun yapım çalışmalarının başladığını belirten Türel, şunları kaydetti: “Beşkonak Köprüsü'nden Havalimanı Kavşağı'na kadar 60 metrelik bir yol koridoru oluşturulacak. Üç şeritten bölünmüş yol statüsündeki ana yolun yanında iki şeritten oluşan servis yolları da yapılacak. Yolda engelli vatandaşlar için görme engelli kaldırım ve bisiklet yolları bulunacak. Proje kapsamında toplam 80 bin metrekare kaldırım imalatı, 5 bin metre uzunluğunda yağmursuyu drenaj hattı, 73 bin ton sıcak asfalt ve yol hattı boyunca betonarme hizmet menfezi yapılacak. Yol çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Toptancı Hal bölgesinden havalimanı, Aksu, Isparta ve Alanya istikametine gitmek isteyen vatandaşlar çevre yoluna girmeden Havalimanı Kavşağı'na bağlanabilecekler.”
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 16.03.2015 17:56
Anahtar Kelimeler:
Havaalanı KavşağıAltınovaKöklü çözümAntalya TrafiğiBüyükşehir BelediyesiAlternatifHavaalanı Yolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim