Alanya yolu açılıyor

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Altınova'dan Havalimanı Kavşağı'na bağlanacak 60 metrelik yol çalışmasının başladığını bildirdi. Türel, yaptığı açıklamada, Antalya trafiğine köklü çözüm getirecek projelerden birinin daha hayata geçirileceğini ifade etti. Altınova'dan Havalimanı Kavşağı'na bağlanacak 5 kilometrelik yolun yapım çalışmalarının başladığını belirten Türel, şunları kaydetti: “Beşkonak Köprüsü'nden Havalimanı Kavşağı'na kadar 60 metrelik bir yol koridoru oluşturulacak. Üç şeritten bölünmüş yol statüsündeki ana yolun yanında iki şeritten oluşan servis yolları da yapılacak. Yolda engelli vatandaşlar için görme engelli kaldırım ve bisiklet yolları bulunacak. Proje kapsamında toplam 80 bin metrekare kaldırım imalatı, 5 bin metre uzunluğunda yağmursuyu drenaj hattı, 73 bin ton sıcak asfalt ve yol hattı boyunca betonarme hizmet menfezi yapılacak. Yol çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Toptancı Hal bölgesinden havalimanı, Aksu, Isparta ve Alanya istikametine gitmek isteyen vatandaşlar çevre yoluna girmeden Havalimanı Kavşağı'na bağlanabilecekler.”