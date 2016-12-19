Alanya yine öncü oldu

Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, sözleşme makamının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yararlanıcısının ise Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü’nün olduğu, Engelli Bireylerin İstihdamının Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi’nin işe hazırlık eğitimi ayağı Alanya'da tamamlandı. Alanya Belediyesi tarafından desteklenen işe hazırlık eğitimi, projenin Antalya İl Sorumlusu ve aynı zamanda Alanya Belediyesi Uzman Fizyoterapisti Erdem Demir eğitmenliğinde çeşitli engel gruplarından 19 kursiyer ile tamamlandı. Kursiyerler 7 pilot bölge arasında tek ilçe olan Alanya'da böyle faydalı bir projenin içinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Alanya Belediyesi’nin bu tarz sosyal ve eğitsel projelere destek vermesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Uzman Fizyoterapist Erdem Demir, eğitim boyunca kursiyerlere çeşitli aktivitelerle nasıl iş aranacağı, nasıl CV hazırlanacağı, iş hayatında engellerini nasıl yönetebilecekleri gibi çeşitli konularda bilgiler verdi. Tosmur Sunprime C Lounge Otel’deki eğitim sonunda kursiyerlere Avrupa Birliği’nden onaylı sertifikaları verildi.

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