Alanya yine karanlığa gömüldü
Alanya'da başlayan sağanak yağış bir kez daha vatandaşı karanlığa mahkum etti, elektrik kesintisi yaşandı
GÜNCEL 14.11.2019, 22:57 14.11.2019, 23:07
ALANYA'DA sağanak yağışların ardından sıkça yaşanan elektrik kesintisi yine yaşandı. Kaderinden kaçamayan Alanya bir kez daha karanlığa gömülürken Atatürk Bulvarı üzerinde korku filmlerini aratmayacak manzaralara şahit olundu. Elektrik kesintileri trafik ışıklarını da etkiledi, sinyalizasyon sistemi çalışmaz hale geldi.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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