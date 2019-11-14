Alanya yine karanlığa gömüldü

ALANYA'DA sağanak yağışların ardından sıkça yaşanan elektrik kesintisi yine yaşandı. Kaderinden kaçamayan Alanya bir kez daha karanlığa gömülürken Atatürk Bulvarı üzerinde korku filmlerini aratmayacak manzaralara şahit olundu. Elektrik kesintileri trafik ışıklarını da etkiledi, sinyalizasyon sistemi çalışmaz hale geldi.