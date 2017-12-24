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Alanya yılbaşına huzurlu girecek 

Alanya’da polis, yılbaşı öncesi geniş çaplı huzur operasyonu düzenledi.

Alanya yılbaşına huzurlu girecek 

Alanya’da polis, yılbaşı öncesi geniş çaplı huzur operasyonu düzenledi.

24 Aralık 2017 Pazar 17:51
Alanya yılbaşına huzurlu girecek 
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ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Çevik Kuvvet, Yunus Narkotik ve KOM ekipleri, ilçe merkezindeki işlek caddeler, kafeterya, kahvehane, gece kulüpleri, disko ve bar gibi önceden belirlenen noktalarda huzur operasyonu düzenledi. Cuma günü 19.30-24.00 saatleri arasında yapılan denetimlere çok sayıda polis görev aldı. İlçe'nin farklı mahallerinde uygulama yapan ekipler, şüpheli şahıslar kimlik sorgusunun yanı sıra Genel Bilgi Taramasından da (GBT) geçirdi. Yapılan denetimlerde 283 kişi GBT yönünden sorgulandı ve hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı. 

SAHTE İÇKİYE YÖNELİK OPERASYON 

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri ise insan sağlığını tehlikeye atan sahte içkileri satın alan restoran, bar ve eğlence yerlerine yönelik de çalışma yaptı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi de gözaltına alındı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

ARAÇLAR KONTROL EDİLDİ 

Trafik ekipleri de ilçenin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktasında 26 polis katılımıyla uygulama yaptı. Yapılan uygulama 70 araç kontrol edilirken, 103 kişiye de kimlik sorgusu yapıldı. Uygulamada 5 araca toplam bin 663 TL para cezası kesildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 18:01
Anahtar Kelimeler:
KomHuzurYılbaşıAlanya
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