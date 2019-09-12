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Alanya'yı yasa boğan ölüm! Genç kız kansere yenik düştü
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda Alanya Lisesi, 9’uncu sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam etmesi planlanan Yağmur Güner, yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamadı
GÜNCEL 12.09.2019, 15:19
İLKER Güner ve Selda Özden’in kızları Yağmur Güner 14 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta lenf kanseri (Lenfoma) teşhisi konulan Yağmur Güner, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur Güner, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda Alanya Lisesi’nde 9’uncu sınıfa başlayacaktı. Yağmur Güner’in cenazesi ikindi namazına müteakip Antalya, Soğuksu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Yeni Alanya merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler.
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