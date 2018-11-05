Alanya'yı üzen ölüm! Lösemiye yenik düştü

HAYATININ baharında kanser hastalığına yakalanan Dere, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayata gözlerini yumdu. Hastanenin sevilen yüzlerinden olan Yunus Emre Dere’nin ölümü sağlık çalışanlarını derin üzüntüye boğdu. Dere’yi son yolculuğunda mesai arkadaşları ve hastane yönetimi yalnız bırakmadı. Hastanenin önünde dualar eşliğinde düzenlenen törenden sonra cenazesi defnedilmek üzere doğum yeri olan Demirtaş Mahallesi’ne götürüldü.
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Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 15:59