Alanya'yı üzen ölüm

ŞEKER hastalığına bağlı olarak felç geçiren ve son 5-6 aydır bilinci kapalı olarak tedavi altında tutulan 69 yaşındaki Mehmet Ali Alaettinoğlu bu sabaha karşı saat 06’da hayata veda etti. Biri erkek 3 çocuk babası olan Alaettinoğlu, bugün öğle namazını müteakip Gürses Camiinde kılınacak cenaze namazından sonra Dereköy Dönme’deki aile kabristanında toprağa verilecek.

Dim Medya Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileriz.