Alanya'yı temsil ettiler

ANTALYA Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Erünal Sosyal Bilimler Lisesi işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen “Işığın Şiiri Antalya” başlıklı Ulusal Antalya Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu yapıldı. Lise, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin Antalya'ya dair bildirilerini sundukları sempozyumun açılışına Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş, Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve 23 ilden 126 öğrenci katıldı. 25-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen sempozyumda Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi üç öğrenci ile Alanya’yı temsil etti. Öğrencilerimizden Taylan Sönmez ‘Tarımdan Turizme’, ‘Yerelden Evrensele Antalya’, Fatih Uysal ‘Türk Romanının Anadolu’ya Açılan Kapısı Antalya’, Petek Yiğit ise ‘Mutlu Bir Başlangıç İçin: Evet Antalya’ adlı bildirilerini sundular. Yüksek lisans, lisans ve lise öğrencilerinin ilk defa birlikte katıldıkları sempozyumda ilçemizi başarı ile temsil eden Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri sunumlarıyla göz doldurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er “İnsan ve toplum temelinde, geçmişten bugüne ve geleceğe uzanacak anlam dünyamız, kültür ve medeniyet tasavvurumuzda sosyal bilimlerin çok büyük önemi vardır. Ülkemizin her alanda üretime geçmesi, kalkınması ve medeniyet mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasında özgün bir sosyal bilim anlayışına olduğu kadar iyi yetişmiş sosyal bilimcilere de ihtiyaç vardır. Bu çerçevede Ulusal Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumunda ilçemizi temsil eden Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.