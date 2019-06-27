Alanya'yı sinekler istila etti: Vatandaştan Böcek’e çağrı

Kübra DUMAN

ALANYA, zamanında yapılmayan ilaçlama nedeniyle sivrisinek kaynıyor. Belediye ekiplerince yapılan ilaçlamanın yetersiz kalması nedeniyle vatandaş çareyi kendi evini kendisi ilaçlatmakta buluyor. Turizmciler ise turistin sineklerden rahatsız olduğunu belirterek sorunu işletmelerin lokal olarak çözemeyeceğini, belediyelerin mücadeleyi arttırması gerektiğini belirtiyor.

PLAJLAR BOŞ KALDI

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ile Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) kurucularından turizmci Metin Erdem, “Alanya plajlarını sinek bastı, gece gündüz, 24 saat sinek var” diyerek yetkilileri göreve davet etti. Plajlarda şezlongların boş kaldığını belirten Erdem, “Böyle giderse turizm biter. Bu yeni bir tür sinek. Isırdığı yerde acı, kaşıntı ve şişlik oluşuyor, ısırılan çocuklar ağlıyor. Turistler, üzerlerinde şallarla, havlularla plajda sinekten korunmaya çalışıyor” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sinekten numune aldıklarını ifade eden Erdem, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ile Alanya Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüğünü ve yetkililerin konunun takipçisi olacaklarını beyan ettiğini ifade etti.

ÇAREYİ ÖZEL İLAÇLAMA FİRMASINDA BULDU

Sinek sorununa çözüm bulamayınca çareyi özel bir ilaçlama firmasıyla anlaşmakta bulan Letonya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, “Büyükşehir Yasası Alanya’ya iyi gelmedi” dedi. Hasan Sipahioğlu döneminde Alanya’nın sinek nedir bilmediğini belirten ve zincir marketlerin haşere ilaçlarını satamadığını ifade eden Şaşmaz, “Bugün insanlar kendi evlerini kendileri ilaçlayarak çözüm üretmeye çalışıyorlar. Zirai ilaç satan işletmelerin son zamanlarda haşerelerle mücadele için ilaç satışını arttırdıklarını biliyoruz. Gene anlaşma yaptığım ilaçlama firması o kadar yoğunki dün sabah saatlerinde aradım, bugün akşam saatlerinde ancak gelebildiler. Ben sorunumu bu şekilde çözdüm. Sağ olsun belediye meclis üyesi Erkan Demirci yardımcı olmaya çalıştı ama ilaçladıkları gün yok, ertesi gün tekrar geliyorlar. Ben 51 yaşındayım ve doğduğumdan beri aynı evde yaşıyorum. İlk defa Büyükşehir yasasından sonra balkonumda oturamıyorum” diye konuştu.

‘SİNEKTEN BİZ DE MUZDARİBİZ’

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan ise Alanya genelinde olduğu gibi kendi bölgelerinde de sinek problemi olduğunu söyledi. Bu durumun tatil için Alanya’ya gelen misafirlerin konforunu olumsuz etkilediğini ifade eden Orkan, “Mart ayında yapılması gereken ilaçlama sanırım zamanında yapılmamış. Maalesef biz de bu durumdan muzdaribiz, misafirlerimiz şikayetçi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’e son Alanya ziyareti sırasında durumu ilettik. Kendisi yoğunlaşarak mücadeleyi arttıracaklarını söyledi” dedi.