Alanya'yı sarsan iddiaya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir restoranda 13 Temmuz 2019 tarihinde ailesiyle birlikte yediği öğle yemeğinden sonra midesinden rahatsızlanan Sofya Lanshakova, aynı mahalledeki sağlık ocağına götürülmüştü. Sağlık ocağının ardından özel bir hastaneye sevki gerçekleşen Lanshakova, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti.

ACILI BABADAN ŞOK EDEN İDDİA

Yaşanan elim olayın ardından Lanshakova’nın babası şok eden iddialarda bulunmuş ve olay Rus basınına yansımıştı. Baba Lanshakova, kızının tedavi için gittiği hastanede öldürülüp, organlarının satıldığını ileri sürmüştü. Ortaya atılan iddianın ardından 17 yaşındaki genç modelin ölümü, ulusal ve uluslararası medyada "Rus turist hastanede öldürüldü, organları çalındı" başlığıyla haberler yer almıştı.

'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Baba Lanshakova'nın iddiaları üzerine ilk açıklama Antalyya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'den geldi. Hülür, Alanya’da hastanede öldürülüp ardından organlarının çalındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, organların Adli Tıp'ta inceleme için tutulduğunu bildirdi.

'ADLİ TIP'TA İNCELEME DEVAM EDİYOR'

Konuya ilişkin son olarak Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında Alanya’da hayatını kaybeden Rus turist Sofia Lanshakova'nın organlarının çalındığı yönünde iddiaların yer alması üzerine basın açıklaması yapılması hasıl olmuştur. 13.07.2019 tarihinde 2 günlük karın ağrısı şikayeti ile önce Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Sydra isimli kliniğe, ardından da aynı şikayetle Alanya Özel Yaşam Hastanesi'ne müracaat eden Rus uyruklu Sofia Lanshakova'nın hastaneye kaldırıldıktan yarım saat sonra hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Bunun üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2019/11743 soruşturma sayılı dosya üzerinden ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılarak Adli Tıp uzmanınca kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için müteveffanın Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilmesine karar verilmiştir. Antalya Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 14.07.2019 tarih 559 otopsi numarası ile müteveffanın ölüm sebebinin yapılacak tetkikler ile belirlenebileceği belirtilerek toksikolojik ve histopatolojik inceleme için bazı organ parçaları alınmak suretiyle klasik otopsi işlemi yapılmış, akabinde ceset ölenin babası Vıacheslan Lanshakov’a teslim edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin tespiti için cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumu'nun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturmaya devam olunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."