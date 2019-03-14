'Alanya'yı marka şehir yapacağız'

Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın markası olan Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nü de ziyaret etti. Ziyarete Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da katıldı. Başkan Yücel, toplantı salonunda Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet etti. Bu sırada Alanyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı da olan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel'in doğum günü pasta kesilerek kutlandı. Başkan Yücel daha sonra antrenman sahasına geçerek Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolculara Antalyaspor maçı öncesi başarı diledi. Başkan Yücel ardından teknik ekip, futbolcular ve kulüp yönetimiyle ziyaretin anısına fotoğraf çektirdi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ziyaretin sonunda Başkan Yücel'e kulüp tesislerinde yeni yapılan fitness salonunu tanıttı.

YÜCEL: ‘7/24 HALKIN ARASINDAYIZ’

Önceki akşam ayrıca Öğütçü Ailesi’nin aile yemeğine katılan Başkan Yücel’e meclis üyesi adayları da eşlik etti. Başkan Yücel, “Öğütçü Ailesi ile hasret giderdik, sohbet ettik. Şahsıma gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim” dedi. Yücel dün güne yine yoğun başladı. Alanya Tapu Müdürlüğü'nü ziyaret eden, Tapu’da işlem yaptıran vatandaşların ve personelin ilgi odağı olan Başkan Yücel, öz çekim tekliflerini geri çevirmedi. Buradan Konaklı Hali ve Sanayi Sitesi ile Payallar Hali ve Sanayi Sitesi’ni ziyaret edip esnafla görüşen Başkan Yücel’e, seçim çalışmaları için Alanya’ya gelen Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik de destek verdi. Geride kalan 5 yılda Batı Alanya’ya pek çok proje kazandırdıklarını söyleyen Başkan Yücel, Konaklı ve Payallar halkının ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.

MAHMUTLAR’DA SPOR SALONU AÇTI

Genç işadamı Abdullah Pişkin tarafından Mahmutlar Mahallesi’ne kazandırılan Arena Fitness Center’in açılışına da katılan Başkan Yücel, açılış kurdelesini ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte kesti. Yeni dönemde 82 dev proje ile sahaya indiklerini kaydeden Başkan Yücel, “Halkımız bizi tanıdı, çalışma azmimizi, Alanya sevgimizi gördü. Artık kendimizi tanıtmaya veya anlatmaya değil, yeni dönemde neler yapabileceğimizi konuşmak için seçmene gidiyoruz. Alanya’da şehir merkezinde ve kırsalda yaşayan vatandaşlar olarak bir bütünüz, biriz, beraberiz. Alanya’yı her anlamda marka şehir yapmak, ortaya çıkan katma değerden her kesimin daha fazla pay alması için yepyeni vizyon projelerimiz var. Cumhur İttifakı’nın verdiği güç ve motivasyonla Alanya’yı önümüzdeki 5 yılda hak ettiği noktalara hep birlikte getireceğiz” dedi.