Alanya'yı dolu vurdu üretici perişan

GÜNDOĞMUŞ, Köprübaşı Yaylası’nda bu sabah saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle kiraz bahçeleri zarar gördü. Kirazdan daha da iri olan dolu taneleri, kısa sürede ağaç dallarında bulunan kirazların dökülmesine ve yara almasına neden oldu. Hasata kısa süre kala yaşanan bu durum üreticileri kara kara düşündürürken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün bölgede hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.