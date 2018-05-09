Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
98926
ALTIN
180.408
DOLAR
4.2926
STERLİN
5.8127
EURO
5.0864
WhatsApp sohbetleri baştan aşağı yenileniyor
WhatsApp sohbetleri baştan aşağı yenileniyor
Günde 2 saat 17 dakika televizyon karşısında geçiyor
Günde 2 saat 17 dakika...
Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı
Canan Karatay mucize bitkiyi açıkladı
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 9 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Alanya'yı dolu vurdu üretici perişan

Alanya’nın yakın komşusu Gündoğmuş’un yaylalarında yağan dolu, bölgede meyve bahçesi bulunan pek çok üreticiye zor anlar yaşattı

Alanya'yı dolu vurdu üretici perişan

Alanya’nın yakın komşusu Gündoğmuş’un yaylalarında yağan dolu, bölgede meyve bahçesi bulunan pek çok üreticiye zor anlar yaşattı

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:29
Alanya'yı dolu vurdu üretici perişan
banner404

GÜNDOĞMUŞ, Köprübaşı Yaylası’nda bu sabah saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle kiraz bahçeleri zarar gördü. Kirazdan daha da iri olan dolu taneleri, kısa sürede ağaç dallarında bulunan kirazların dökülmesine ve yara almasına neden oldu. Hasata kısa süre kala yaşanan bu durum üreticileri kara kara düşündürürken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün bölgede hasar tespit çalışması yapacağı öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlanyaDoluMeyve Bahçesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarışmacıyı karşısında görünce Binali Yıldırım zannetti
Yarışmacıyı karşısında görünce Binali Yıldırım zannetti
Yoksullara dağıtmak için topladıkları kurbanları sucuk yapıp sattılar
Yoksullara dağıtmak için topladıkları kurbanları sucuk yapıp sattılar
Askeri üs bölgesine yıldırım düştü
Askeri üs bölgesine yıldırım düştü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim