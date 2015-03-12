Alanya YGS'ye hazır

15 MART

Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) yaşanacak olası bir olumsuzluğun önlenmesi için, Sınav Koordinasyon Kurulu önceki gün Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir başkanlığında toplandı.