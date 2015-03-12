Alanya YGS'ye hazır

12 Mart 2015 Perşembe 11:19
15 MART Pazar günü yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) yaşanacak olası bir olumsuzluğun önlenmesi için, Sınav Koordinasyon Kurulu önceki gün Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir başkanlığında toplandı.
Toplantıya Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Alanya Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Güngör, Alanya Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Alanya Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Kıdemli Başçavuş Metin Gül, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Alanya Nüfus Müdürü Hasan Başaran katıldılar. Toplantıda Özdemir, YGS için gerekli güvenlik önlemlerinin ve diğer tedbirlerin alınmasını istedi. Özdemir “Türkiye genelinde 2 milyon 41 bin 941 adayın gireceği YGS’ye Alanya’da 8 bin 944 aday, 32 sınav merkezinde katılacak. Sınava girecek tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi. Toplantıda, ÖSYM tarafından açıklanan güvenlik tedbirlerinin titizlikle yerine getirilmesinin sağlanması, sınav evraklarının Alanya'ya gelişinden gidişine kadar güvenliğinin sağlanması, nüfus cüzdanı olmayan adayların mağdur olmaması için Alanya Nüfus Müdürlüğü'nün sınav günü açık tutulması, adayların sınav binalarına ulaşım sorunu yaşamamaları için toplu taşıma araçlarının sayısının arttırılması ile diğer tedbirlerin alınması ve ilgililere bilgilendirme yapılması kararları alındı.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 10:21