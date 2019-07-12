Alanya Yeşilöz’de bozulan yollar asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT’ın içme suyu hat çalışmalarını tamamladığı Yeşilöz Mahallesi’nde bozulan yolları asfaltlıyor.

Alanya Yeşilöz’de bozulan yollar asfaltlanıyor
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Yeşilöz Mahallesi’nde ASAT tarafından yapılan içme suyu hat çalışmalarından sonra bozulan mahalle içi yolları tek tek asfaltlıyor. Bir kısmı daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince asfaltlanan yolun kalan kısımlarında da asfalt çalışmalarına başlandı. 
4 KM YOL ASFALTLANACAK
Şebeke hattının yapımı sırasında bozulan mahalle içi yolunun 4 km’lik bölümünde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı asfalt ekipleri, asfalt dökümüne geçti. Astarı atılan yolda, seri bir şekilde asfaltlama işlemine geçildi. Çalışmalar sırasında trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Tozdan topraktan kurtulan halk Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 11:49
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