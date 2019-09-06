'Alanya yeni safari facialarına gebe'

Ceren Şahin

ÖNCEKİ yıllarda da çok sayıda turistin ölüp yaralandığı safari kazalarına 2019 yılında 2 kurban verdik. Başta Alanya olmak üzere tüm Türkiye ağustos ayının başında Sapadere’de yaşanan safari kazasıyla sarsılmıştı. Kazada 1 turist ölmüş, 11 kişi de yaralanmıştı. Ağır yaralı Hollandalı bir diğer turistin haberi de kazadan 29 gün sonra gelmiş, ölü sayısı 2’ye yükselmişti. 2019 yılında Alanya’da meydana gelen safari kazalarında toplamda 13 kişi yaralandı. Sapadere’de yaşanan kazadan yaralı kurtulmayı başaran 10, Payallar Mahallesi’nde gerçekleşen bir diğer safari kazasından ise 2 kişiydi. Yaralananlardan sonuncusu ise Iraklı bir çocuk oldu. Kaza dün Dimçayı mevkiinde yaşandı ve Iraklı çocuk manevra yapan safari aracından dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. O esnada yoldan geçen başka bir aracın olmaması olası bir facianın önüne geçerken, kaza safarileri yeniden gündeme getirdi.

‘SIKI DENETİMLERDEN GEÇMELERİ LAZIM’

Turizmci aynı zamanda Race Tour’un sahibi Mehmet Nedanlı Yeni Alanya’ya yaptığı özel açıklamada “Bu mesleği yapanların, işletme sahiplerinin dikkatli olması gerekiyor. Sektörde çalışacak şoförlerin sıkı denetimlerden geçirilmeleri gerekiyor. Alkol testleri, uyuşturucu bağımlılığı mutlaka incelenmeli. Öte yandan bizim şirketimizde araç arkasında ve kapı kenarlarında 15 yaşından küçük çocukların oturmasına müsaade etmeyiz örneğin. Bütün riskleri göz önünde bulundurmak zorundayız. Her açıdan bakmak gerekiyor. Güvenli sürüş eğitimleri verilmeli. Şirket içi eğitimler de yapılabilir. Biz direksiyona şoför koyarken pek çok şeye dikkat ediyoruz. Aile yapısına, yaşamına bakıyoruz. ‘Aracınızda ailenizi taşıdığınızı düşünün’ diyor, telkinlerde bulunuyoruz. Canın telafisi olmaz. Denetim şart” ifadelerini kullandı.

‘ÖNÜNE GELEN DİREKSİYONA OTURTULMAZ’

Safari kazalarına ilişkin Yeni Alanya’ya konuşan Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak şoförlerin yanlış davranışlarına dikkat çekerek “Safari ciplerini kullanan şoförlerin psikoteknik belgesi alması lazım. Yani uyuşturucu testinden geçmişler mi? Bu belge olmadan araç süremezler. Standartlar belirlenecek. Şoför seçimi dikkatli yapılacak. Cip şoförlerini kahvelerden, oradan, buradan toplayıp çalıştıranlar var. Yemek için ara verdikleri zaman turistlerle beraber alkol alan şoförler var. Yollarda birbirlerine su atmalar falan. Yıllardır söylüyorum. Önüne gelene direksiyon teslim edilmez. Eğer böyle devam ederse daha çok ölen, yaralanan olur” dedi.