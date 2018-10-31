Alanya yeni bir kadın derneği kazanıyor. 'Kadınlar örgütlü güzel'

Kadına yönelik şiddet vakalarının ve hak ihlallerinin giderek artış gösterdiği günümüzde Alanya yeni bir kadın derneği kazanıyor. Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği’nin Alanya Şubesi’nin açılışı cumartesi günü saat 13.00’da ALTSO arkasında bulunan binasında gerçekleşecek   

Alanya yeni bir kadın derneği kazanıyor. 'Kadınlar örgütlü güzel'
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- Ceren ŞAHİN

ERKEK egemen sistem içerisinde kadına yönelik şiddet vakalarının artış gösterdiği günümüzde örgütlü kadın mücadelesi son derece büyük bir önem arz ediyor. 1954 yılında faaliyetlerine başlayarak kadına yönelik hak ihlallerine ilişkin gerek bilgilendirme gerekse de mücadele noktasında aktif bir çizgisi olan Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği'nin Alanya'da da şubesi açılıyor.

Alanya Kadın Haklarını Koruma Derneği Başkanı Gaye Coşkun açılışını cumartesi günü yapacak olan derneğe ilişkin cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanları davet ederek “1954 yılından bu yana örgütlü kadın mücadelesi veren Türkiye Kadın Haklarını Koruma Derneği’nin Alanya’ya şubesini açıyoruz. Kadına şiddet eğiliminin, vakalarının ve özellikle hak ihlallerinin artış gösterdiği günümüzde kadınların örgütlü mücadelesi son derece önemli. Farkında olmadığımız, bilmediğimiz çok sayıda hakkımız var. Örneğin kadınların kredi kartlarını kocalarına vermeleri dahi bir hak ihlali vakası. Lakin bu bilinmiyor. Bu noktada öncelikle kadınları bilinçlendirmek, bilgilendirmek istiyoruz. Sahip olduğu hakları nasıl kullanması gerektiğini öğrendiği takdirde kadınlar hem dayanışabilir hem de daha mutlu ve topluma daha yararlı olabileceği düşüncesindeyiz. Cumartesi günü saat 13.00’de ALTSO arkasında bulunan dernek binamızda açılışımızı gerçekleştireceğiz. Kadın veya erkek, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanları derneğimizin açılışına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 18:25
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