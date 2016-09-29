Alanya yemeklerini öğrendiler

ALANYA Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde (AHEP) 3 günlük programın son gününde Alanya Belediye Başkanı Yücel kursu ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Yücel, “Alanya’mızın kültürel mirası olan yöresel yemeklerimizi yaşatmak için buraya gelen bütün kursiyerlerimize ve ustalarımıza teşekkür ederim. Geçmişte mutfaklarımızın vazgeçilmezi olan lezzetlerimizi geleceğe aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

15 ÇEŞİT YÖRESEL LEZZET

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün düzenlediği ve 3 gün süren programa, Alanya’da yaşayan mutfağa meraklı 35 hünerli kadın katılırken 15 çeşit Alanya yöresel yemeği uygulamalı olarak yapıldı. Un çorbası, soğan yahnisi, kıymalı etli pilav, s pasta çigirdik, hülüklü çorba, laba dolması, bakla pilavı, ülübü piyazı, aside, bumbar dolması, darı çorbası, kuru patlıcan taratoru, Alanya çöreği ve öksüz helvası gibi yöresel lezzetler, kursiyerlere uygulamalı olarak öğretildi.

Alanya’nın ünlü lezzet ustası Emine Çorbacı’nın anlatımıyla gerçekleşen Alanya Belediyesi Yöresel Yemek Kursu’na katılan kursiyerlere, kurs sonrası katılım sertifikası verilecek.

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