Alanya Yemek Yarışması başlıyor

ALANYA Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması'nın bu yıl 7'ncisi düzenleniyor. Bu seneki organizasyona Aşçılar Derneği de dahil oldu. 2 bölümden oluşan yarışmada birinci bölüm 3 ana kategoride gerçekleşecek. Lise, üniversite ve usta şefler arasında yarışmanın profesyonel ayağı tamamlanacak. Yemekler özel sunum şekilleriyle seyirciyle buluşacak. İkinci bölümü olan yöresel yemekler ile ev hanımları kategorisi Alanya Kültür Merkezi'nde lezzet şöleni yaşatacak. Alanya turizmine ve yemek kültürüne tanıtım desteği sağlayan bu özel yarışmada yöresel yemek kategorisinde Alanyalı ev hanımları yarışacak. Alanya yöresel yemekleri gastronomi dünyasına sunulacak.

YARIŞMAYA AVOKADOLU ANA YEMEK KATEGORİSİ DE EKLENDİ

7-9 Kasım arasında Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan yarışmanın sunucusu TV programcısı ve köşe yazarı usta şef Elif Korkmazel olacak. 8 Kasım Perşembe günü amatör olup, şef olmayan yarışmacılar Alanya yöresel yemekleri ve tüm yörelerden yemekler kategorisine ek olarak 'avokadolu ana yemek' adı altında yeni bir kategoride daha yarışacak.

3 GÜNLÜK LEZZET ŞÖLENİ

Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından pek çok yarışmacının ve ünlü jürilerin 3 gün boyunca Alanya'da olacağı yarışma ile çok renkli şovlar sergilenecek. Mutfak mirası Alanya çatısı altında yöresel yemeklerin korunmasını hedefleyerek, unutulmuş lezzetlerin gün yüzüne çıkması ve unutulmuş bazı reçetelerin yemek masalarında yeniden yer alması hedefleniyor.

Pek çok usta şef, gurme, TV yemek programcısı ve yerel katılımcılardan oluşacak jüri üyeleri tek tek yemekleri sunum, lezzet ve görünüm açısından değerlendirilecek. Jüri üyeleri yemeklerin tadına bakıp hem lezzet hem de görsel sunumları için puanlama yapacak. Usta şeflerden yemek workshopları ve Favori Lezzetler Ekibi'nin renkli mutfak sunumları, Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca devam edecek.



YÜCEL: BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ LEZZET ŞÖLENİMİZE DAVETLİDİR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "7-9 Kasım 2018 tarihleri Alanya için çok hareketli, eğlenceli, görsel ve lezzetli günlere sahne olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu lezzet dolu şölenimize davet ediyorum" dedi.