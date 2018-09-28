Alanya Yaylalı Mahallesi'ne çok amaçlı salon

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yaylalı Mahallesi’nde yapımına başlanan Çok Amaçlı Salon ve Muhtar Evi projesinin mahalle halkının düğün, toplantı gibi etkinliklerin yapabileceği 300 kişilik bir salon olacağını söyledi. Alanya Belediyesi tarafından Yaylalı Mahallesi’ne kazandırılacak olan Çok Amaçlı Salon ve Muhtar Evi, 300 kişiye aynı anda hizmet edebilecek. Bölgedeki vatandaşların düğün, cenaze, toplantı gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri salonun etrafında sosyal donatılar da olacak. Çocuklar için oyun gruplarının yer alacağı 3 bin metrekarelik alanda yetişkinler için de kamelyalı dinlenme yerleri oluşturulacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 11:35