Alanya yaylaları beyaza büründü

EN düşük hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü ilçede rüzgarın saatteki hızı 40 kilometreye kadar yükseldi. Denizlerdeki dalga boyunun 2,5 metre ila 4 metre arasında ölçüldüğü Alanya’da yetkililer, balıkçıları denize açılmamaları konusunda uyarı. Yaylalarda kar yağışının başladığını belirten yetkililer bu gece saatlerinden itibaren soğuk hava ve rüzgarın etkisini kaybedeceğini, 4 Ocak Perşembe gününe kadar kentte yağış beklenmediğini kaydettiler. Öte yandan Alanya Gazipaşa Havalimanı’nda (GZP) hava muhalefeti nedeniyle seferlerde bir aksama olmadığını öğrenildi.