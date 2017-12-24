Alanya yaylaları beyaza büründü

EN düşük hava sıcaklığının 8 derece olarak ölçüldüğü ilçede rüzgarın saatteki hızı 40 kilometreye kadar yükseldi. Denizlerdeki dalga boyunun 2,5 metre ila 4 metre arasında ölçüldüğü Alanya’da yetkililer, balıkçıları denize açılmamaları konusunda uyarı. Yaylalarda kar yağışının başladığını belirten yetkililer bu gece saatlerinden itibaren soğuk hava ve rüzgarın etkisini kaybedeceğini, 4 Ocak Perşembe gününe kadar kentte yağış beklenmediğini kaydettiler. Öte yandan Alanya Gazipaşa Havalimanı’nda (GZP) hava muhalefeti nedeniyle seferlerde bir aksama olmadığını öğrenildi.
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