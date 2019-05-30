Alanya Yaylakonak yolu genişletiliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’nın 11 km’lik Yaylakonak yolunun dar, tehlikeli ve bozuk olması nedeniyle çalışma başlattı.

Alanya Yaylakonak yolu genişletiliyor
banner404

ALPER KUTAY

Genişletme çalışması da yapılan yol tamamlanınca daha modern ulaşım sağlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle ilçe ve yayla yollarında çalışmalarına hız verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, Alanya’nın Yaylakonak mahallesi yolunu mevcut durumu kötü olduğu için iş makineleriyle söktü, dar olan yolda genişletme çalışmaları yaptı. Devamında büz koyma ve şarampol temizleme çalışmaları yapan ekipler, yola dolgu malzemesi sererek sıkıştırma çalışması yapıyor. 11 km uzunluğundaki yolda çalışmalar bittiğinde yol asfaltlanacak. Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir ve Yollar Şube Müdürü Metin Kazaroğlu da yürütülen stabilize yol çalışmalarını yerinde inceledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Etek boyuna laf edilen Avukat aynı kıyafetlerle...
Etek boyuna laf edilen Avukat aynı kıyafetlerle...
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479