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Alanya Yaylakonak yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi genişletme ve alt yapı çalışmalarını tamamladığı Yaylakonak Mahallesi’nin yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı. 11kilometre uzunluğundaki yol tamamlandığında 23 mahalle ve Gazipaşalıların yaylalara ulaşımı modern bir yolla sağlanacak. 

GÜNCEL 19.08.2019, 12:03 Melike Temir
Alanya Yaylakonak yolu asfaltlanıyor
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ALANYA'nın Demirtaş Vadisi’nde yer alan ve bölgedeki bir çok mahallenin yayla güzergahı üzerinde bulunan Yaylakonak Yolu’nun dar olması nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyordu. Bölge halkı ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi yolu yatırım programına aldı. Demirtaş Grup Yolu ile Kuşyuvası yoluna bağlanan noktaya kadar olan 11 kilometrelik yol genişletildi. Stabilize çalışmalarınıtamamlayan Büyükşehir Belediyesi Kırsal HizmetlerDairesi Başkanlığı Ekipleri asfalt çalışmalarına başladı. İlk etapta yolun 3 km’si asfaltlandı. Kalan 8 km’si ise önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor. Böylece bölgede 23 mahalle ile Gazipaşalıların yaylaya gitmek için kullandığı yolda sürücüler, daha konforlu ve rahat bir seyahat yapabilecek.

#Antalya Büyükşehir Belediyesi #Alanya #Yaylakonak yolu
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