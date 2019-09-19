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Alanya Yaylakonak güvenli ve konforlu ulaşıma kavuştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Yaylakonak Mahallesi yolundaki asfalt çalışmalarını tamamladı. 11 kilometrelik yolun asfaltlanmasıyla 23 mahalle ve Gazipaşalıların yaylalara ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale geldi.

GÜNCEL 19.09.2019, 12:48
Alanya Yaylakonak güvenli ve konforlu ulaşıma kavuştu
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ALANYA'NIN Demirtaş Vadisi'nde yer alan ve bölgedeki birçok mahallenin yayla güzergâhı üzerinde bulunan Yaylakonak yolunun dar olması nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyordu. Bölge halkı ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi yolu yatırım programına aldı. Demirtaş grup yolu ile Kuşyuvası yoluna bağlanan noktaya kadar olan 11 kilometrelik bölüm önce genişletildi.

ASFALT ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Alt yapı ve stabilize çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ardından yolu sathi asfaltla kapladı. 3 kilometreli Ağustos ayında asfaltlanan yolun kalan 8 km'si ise geçen hafta içinde tamamlandı. Böylece bölgede 23 mahalle ile Gazipaşalıların yaylaya gitmek için kullandığı yolda sürücüler, daha konforlu ve rahat bir seyahat yapabilecek.

#Antalya Büyükşehir Belediyesi #Alanya Yaylakonak
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