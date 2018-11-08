Alanya YAPEX’te

Alanya Belediyesi, yapı endüstrisinin geleneksel buluşma noktalarından biri haline gelen ve Türkiye’nin tek restorasyon fuarı YAPEX’te,  Alanya’nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtacak

Alanya YAPEX’te
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FUARDA özel bir stant açacak olan Alanya Belediyesi, belediyenin kültürel miras konusunda yapmış olduğu tüm çalışmaları görsel ögelerle yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtacak. 14 Kasım’da, Antalya Expo Center’da açılacak, 26. YAPEX ((Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon) Fuarı 17 Kasım’a kadar devam edecek.  Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da  “Restorasyon, Renovasyon ve kültürel mirasın korunması başlıklarını içeren fuar, kentsel koruma ve restorasyon projelerini, restorasyon uygulamaları için doğru malzeme ve teknikleri buluşturmayı hedefliyor. 

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