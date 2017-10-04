Alanya'ya yeni hizmet binası

İL Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Alanya Bölge Trafik İstasyon Amirliği 'nin yeni hizmet binası için 25 Temmuz'da yapılan ihaleyi kazanan firmanın sahibi Oğuzhan Şahin'le protokol imzaladı. Firmaya sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Yüklenici firma ise yeni hizmet binasını 240 günde tamamlayarak teslim edecek.

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