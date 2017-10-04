Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104548
ALTIN
146.486
DOLAR
3.5716
STERLİN
4.7355
EURO
4.2012
Trafik kazalarını azaltacak buluş
Trafik kazalarını azaltacak buluş
5 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
5 Ekim 2017 Alanya -...
Instagram’dan yeni özellik! Hikayelere renk katacak
Instagram’dan yeni özellik! Hikayelere renk...
banner468

Alanya'ya yeni hizmet binası

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Alanya Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nin yeni hizmet binası için protokol imzaladı

Alanya'ya yeni hizmet binası

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Alanya Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nin yeni hizmet binası için protokol imzaladı

04 Ekim 2017 Çarşamba 22:29
Alanya'ya yeni hizmet binası
banner404

İL Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Alanya Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nin yeni hizmet binası için 25 Temmuz'da yapılan ihaleyi kazanan firmanın sahibi Oğuzhan Şahin'le protokol imzaladı. Firmaya sözleşme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak. Yüklenici firma ise yeni hizmet binasını 240 günde tamamlayarak teslim edecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Antalya İl Emniyet MüdürlüğüAlanya Bölge Trafik İstasyon Amirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazipaşa festivale hazırlanıyor
Gazipaşa festivale hazırlanıyor
Dünyanın en büyük soygun girişimi, dünyanın en büyük hüsranına dönüştü
Dünyanın en büyük soygun girişimi, dünyanın en büyük hüsranına dönüştü
Erdoğan espri yaptı Ruhani kahkahayı bastı
Erdoğan espri yaptı Ruhani kahkahayı bastı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim