'Alanya'ya yapılacak TOKİ'de 250 konut yetersiz'
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın, Türkiye’nin turizm merkezi Alanya’da hayata geçireceği yeni konut projesinin Mahmutlar’ın kuzeyine yapılacağı bilgisini Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu duyurmuştu
KONUYLA ilgili Yeni Alanya'ya konuşan Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, "Dar gelirli aileler için oldukça sevindirici bir haber. Şehit aileleri, gazilerimiz, engelli vatandaşlar ve emekliler gibi pek çok kıstas belirlenmiş. Vatandaşlar TOKİ'nin internet sitesinden başvurularını yapmaya başladı fakat Alanya'ya yapılacak 250 konut yeterli değil" dedi.
'KONUTLAR MESİRE ALANI
YANINA İNŞA EDİLECEK'
TOKİ projesinin Mahmutlar Mahallesi'ndeki mesire alanının yanına inşa edileceğini söyleyen Top "Alanyamıza hayırlı olsun. Mahmutlar’da şu an satışa hazır 10 bin konut var fakat yapılacak proje inşaat sektörünü etkilemeyecektir. Mahmutlar Mahallesi, konumuyla, deniziyle, avokado bahçeleriyle çok değerli. Mahmutlar dünyaya açılan bir penceredir" şeklinde konuştu.
Alanya için hayati bir önem taşıyan Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi için halka sunulan alternatifleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
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