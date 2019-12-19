'Alanya'ya yapılacak TOKİ'de 250 konut yetersiz'

KONUYLA ilgili Yeni Alanya'ya konuşan Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, "Dar gelirli aileler için oldukça sevindirici bir haber. Şehit aileleri, gazilerimiz, engelli vatandaşlar ve emekliler gibi pek çok kıstas belirlenmiş. Vatandaşlar TOKİ'nin internet sitesinden başvurularını yapmaya başladı fakat Alanya'ya yapılacak 250 konut yeterli değil" dedi.

'KONUTLAR MESİRE ALANI

YANINA İNŞA EDİLECEK'

TOKİ projesinin Mahmutlar Mahallesi'ndeki mesire alanının yanına inşa edileceğini söyleyen Top "Alanyamıza hayırlı olsun. Mahmutlar’da şu an satışa hazır 10 bin konut var fakat yapılacak proje inşaat sektörünü etkilemeyecektir. Mahmutlar Mahallesi, konumuyla, deniziyle, avokado bahçeleriyle çok değerli. Mahmutlar dünyaya açılan bir penceredir" şeklinde konuştu.