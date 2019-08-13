Alanya'ya Tuğgeneral ve İl Emniyet Müdüründen bayram ziyareti
Alanya'ya Antalya Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte bugün uygulama noktalarında görev yapan jandarma ve polisle bayramlaştılar.
GÜNCEL 13.08.2019, 22:18 13.08.2019, 22:27 Toygar Dim
Mehmet AL
ALANYA'YA birlikte gelen Antalya Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ve Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte geldiler. Tuğgeneral Tekin Aktemur'u ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı'yla birlikte karşıladılar. Aktemur ve Ulucan ile beraber Alanya'da uygulama noktalarında görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleriyle bayramlaştılar jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Tuğgeneral Tekin Aktemur ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçtiler. Aktemur ve Ulucan daha sonra helikopterle Alanya'dan ayrıldılar.
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