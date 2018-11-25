Alanya'ya TOSİ müjdesi

BU yıl 17’ncisi düzenlenen MÜSİAD EXPO fuarı, 140 ülkeden 8 binin üzerinde yabancı katılımcıya ev sahipliği yaparken iş dünyasının yanı sıra siyaset ve bürokraside fuara yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Berat Albayrak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere yoğun ilgi gören fuarda Alanya MÜSİAD Şube Başkanı Mustafa Durusoy ile yönetimi de yer aldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a Alanya'da açılması amaçlanan TOSİ Projesinin sunumu Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy'un da katılımıyla yapıldı.

Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ): MÜSİAD Expo’da ortaya konulan önemli yatırım projelerinden biri olarka görüldü. Proje de sanayinin büyümesi ve katma değerli ürün geliştirmesi için orta ölçekli sanayicilere yönelik 81 ilde TOSİ adı verilen sanayi sitelerinin kurulmasını içeren projenin ayağının Alanya'da olması hedefleniyor.

TOSİ PROJESİ TANITILDI

TOSİ’ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. Durusoy 17.Müsiad Expo ile eş zamanlı gerçekleştirilen dünya genel idare kurulu başkanlar toplantısına katılarak dünyanın farklı ülkelerden gelen şube başkanları ile istişarelerde bulundu. Durusoy, hem bölgemizin tarihi, tarımı, turizmi gibi farklı sektörlerini anlatma fırsatı bulduğumu birerbir görüşmeler ve grup toplantılarının dışında, " Genel merkezimizin TOSİ diye adlandırdığı Alanya'ya da kazandırmayı hedeflediğimiz orta ölçekli sanayi projesinin Sanayi Ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank 'a sunumu genel merkezimizle birlikte yaptık" dedi.

Fuara Alanya'dan da 2 firmanın aktarılarak stant açtığına dikkat çeken Durusoy, bilim, sanayi, ticaret ve üretim gibi alanlarda insanın ufkunu açan , yeni yatırım alanları ve yatırım ortakları bulma imkanı olan fuarlar sayesinde ülkemizle birlikte bölgemiz adında kazanımlar elde edilmekte dedi.

Ddeğişen dünya, stratejiler ve güç dengeleri içinde Türkiye'nin sermaye gücünün de yenilenmesi, ve 2023 vizyonunu kendine amaç edinmesi gerekir diyen Durusoy, "Ülkemizin talip olduğu yeni dünyanın yeni güç dengesinde biz, sermaye kesimi olarak 100 ülkeye yayılan ve daha da genişleyecek olan dış teşkilatlarımızla ekonomi ve ticaret diplomasisi alanında çalışmaya devam edeceğiz.

"Büyümek isteyen girişimciler için Girişim Sermayesi Fonu, tarımda kendine yetebilmek, gıda ihracatını katlayabilme, ara malı ithalatını en aza indirmek ve yerli-milli üretimi desteklemek için Kooperatif Finans Sistemi, tarım, hayvancılık, enerji ve çevre alanlarına entegre etmek ve tarımda verimliliği artırmak için çalışmamız gerekiyor dedi.