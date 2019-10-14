Alanya'ya tatile geldi Müslüman oldu
Tatil için Alanya’ya gelen Alman vatandaşı Anette Chabowskı, Müslüman oldu. Adını Zehra olarak değiştiren Chabowskı için Alanya Müftülüğü’nde ihtida töreni düzenlendi
Meryem KANBEROĞLU
KUR’AN-I Kerim tilavetiyle başlayan merasimde Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslamiyet hakkında Alman vatandaşı Anette Chabowskı’e özlü bilgiler verildi. Müftü İlhan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Biz Müslümanlar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ederiz. Hepsinin hak olduğuna inanırız. Son peygamber Hz. Muhammed Mustafa’dır (s.a.s). Peygamberimize Allah tarafından vahyedilen Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. Onda bildirilenlerin bütününe şüphesiz inanırız. Meleklerin, kaza ve kaderin, öldükten sonra dirilmenin ve hesabın yani ahret gününün varlığını tasdik ederiz. İslâm’a girmek; Allah’a, Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) Allah’ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun Allah katından getirdiklerinin tamamına inanmakla olur. Bizler bu inancı ‘Kelime-i Şehadet’ ile dile getiririz. Şimdi sizin kelime-i şehadeti ikrarınıza ve Müslüman oluşunuza şahitlik edeceğiz.” Müftü İlhan’ın konuşmasının ardından Anette Chabowskı kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
İsmini de değiştirmek isteyen Anette, yeni isminin ‘Zehra’ olmasını talep etti ve kayıtlara ‘Zehra’ olarak kaydedildi. Ardından ilçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ın yapmış olduğu duaya amin denildi. İhtida belgesini Zehra’ya veren İlhan, İslamiyet’i seçtiğinden dolayı kendisini tebrik ederek Almanca mealli Kur’an-ı Kerim hediye etti.
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