Alanya'ya seyir halinde olan otobüse saldırı düzenlendi! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'ya seyir halinde olan yolcu otobüsüne saldırı!, Alanya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu!, Başkan Yücel, Alanya teleferik fiyatları hakkında açıklama yaptı!, Alanya'daki aidat kavgası ulusal basında! ....Alanya'da kırmızı ışığı dinlemeyen turiste otomobil çarptı! Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle