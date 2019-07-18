Alanya'ya seyir halinde olan otobüse saldırı düzenlendi! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
ALANYA'DA RUS TURİST OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
ALANYA'DA KIRMIZI IŞIĞI DİNLEMEYEN TURİSTE OTOMOBİL ÇARPTI
AHU TUĞBA'NIN ALANYA'DAKİ AİDAT KAVGASI ULUSAL MEDYAYA YER ALDI
SAPADERE KANYONU'NUN YENİ İŞLETMECİSİ BELLİ OLDU
BAŞKAN YÜCEL TELEFERİK FYATLARI İLE İİLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
ALANYA YKS SINAVINDA TÜRKİYE 9'UNCUSU ÇIKARDI
GAZİPAŞA'DA YAŞLI KADIN OTURMA EYLEMİ YAPTI
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!
AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ANA HABERİ HEMEN İZLEMEYE BAŞLAYIN!
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 18:06