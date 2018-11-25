Alanya'ya öğrencilerden ayda 20 milyon TL

Ceren ŞAHİN

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi öğrencilerinin Alanya ekonomisine katkısı, artan öğrenci sayılarına paralel olarak günden güne artıyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaklaşık 12 bin 500 öğrenci sayısıyla ALKÜ ve 450 öğrencisi bulunan AHEP ile birlikte kentte eğitim alan üniversiteli sayısı 12 bin 950'ye ulaştı.

AHEP Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, vakıf öğrencilerinin diğer üniversitelilere göre daha fazla harcama yaptığına dikkat çekerken, oda başkanları kışın ekonomiyi canlandıran üniversitelilerin sayısının artmasıyla Alanya’nın başka sektörlere ihtiyaç duymayacağına dikkat çekti. Bir öğrencinin aylık ortalama 1500 TL harcama yaptığını söyleyen esnaf odası başkanları, 13 bin öğrencinin 10 ayda Alanya ekonomisine yaklaşık 200 milyon TL katkıda bulunduğuna işaret ediyor.

‘HEM EKONOMİK HEM KÜLTÜREL KATKISI VAR’

Vakıf üniversitelerinde eğitim alan öğrencilerin normal üniversite öğrencilerine göre çok daha fazla harcama yaptığına dikkat çeken AHEP Rektörü Öner “Üniversitelerin Alanya’ya katkısı ekonomik anlamda pozitif. Gelen öğrencilerin yaptıkları harcamalar Alanya’ya ekonomik anlamda ciddi katkı sağlıyor. Özellikle vakıf üniversitesi öğrencileri diğer öğrencilerin üç katı harcama yapıyor. Dolayısıyla hem kalacak yer, hem de yiyecekleri için yaptıkları harcamaları var. Öğrencilerin yanı sıra okulda bulunan öğretim üyelerinin de kente maddi anlamda ciddi katkıları var. Çünkü aldıkları maaş bir hayli yüksek ve parayı Alanya’da harcıyorlar. Ayrıca düzenlenen sempozyumlar ve spor aktiviteleri de kente maddi destek sağlıyor. Maddi katkının yanında kültür katkısı da yadsınamaz. Alanya yabancı kültürüne alışık olduğu için üniversiteler bu durumu üst seviyelere çekiyor. Şu anda 450 civarında öğrencimiz var ve öğrencilerimiz en az 2 bin liranın üstünde harcıyor" dedi.

‘HEDEF 80 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ise “Şu anda üniversite öğrencilerinin katkısı Alanya ekonomisine oldukça fazla. Fakat amacımız büyük kentlerde olduğu gibi öğrenci sayısını 80 bin civarına çıkarmak. Bunun için de hayli çalışmamız gerek. Öğrenciler şu anda ölü sezonda esnafa can suyu oluyor ancak istediğimiz canlılığı yakalamamız için mevcut öğrenci sayımızı daha da arttırmamız gerek. İleriki dönemlerde farklı branşlar açılarak ve gerek hükümetimizin gerek de rektörlerimizin çabasıyla bu sayıyı yükseltebiliriz. Özellikle Alanyalı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun katkılarını bekliyoruz. Sivil toplum örgütleriyle el ele vererek öğrenci sayısını arttırmaya dönük çalışmalar yapmalıyız. Üniversite öğrencileri günlük 10 lira harcasa dahi Alanya’ya katkı sağlar. Simitçisinden kuaförüne kadar herkes bu döngüde payını alır. ALESO olarak biz de elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

‘ALANYA’NIN BAŞKA SEKTÖRE İHTİYACI KALMAYACAK’

Alanya Pansiyoncular, Hediyelik Eşya Satıcıları ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ise “Üniversite öğrencilerinin kente katkısı olması için geçmişte çok çaba sarf ettik. Bugün baktığımızda 13 bine yakın öğrencimiz var. Özellikle bizim üyelerimiz açısından apart oteller ve pansiyonlarda kış aylarında doluluk olmasına neden oldu. Bunun yanı sıra kafeteryalar ve lokantalarda da karşılığını buluyor. Önümüzdeki dönemde öğrenci sayısının artması kış aylarında Alanya’nın ekonomisine ciddi katkı sağlayacak ve Alanya’nın başka bir sektöre ihtiyacı kalmayacaktır. Maddi katkısının yanında kültürel katkıları da yadsınamaz. Birbirimizden kültürel alışveriş yapıyoruz. Bir öğrenci şehre aylık 1500 lira katkı sağlıyor. 500 lira konaklamaya gidiyorsa, geri kalan esnafa dağılıyor. Bu da 10 ayda yaklaşık 200 milyon TL ederken, aylık da yaklaşık 20 milyon TL yapıyor" diye konuştu.

YENİ KAMPÜS YOLDA

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Cikcilli'deki 1100 dönümlük yeni kampüs projesinin yanısıra Kestel Kampüsü'nde yapımı süren yeni fakülte binaları ve çevre düzenine kilitlenmiş durumda. Daha çok öğrenci ve öğrencilere daha güzel bir üniversite hedefleyen Pınarbaşı "Molasız büyümeye devam ediyoruz" dedi.

HEDEF 80 BİN ÖĞRENCİ

Alanya'daki üniversitelerin mimarının Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu olduğunu hatırlatan esnaf temsilcileri "Bakanımızın desteğiyle öğrenci sayımızı arttırmalıyız. Hedefimiz 80 bin öğrenci olmalı" dediler.