'Alanya'ya Kızılay merkezi şart'

AYNI zamanda Ak Parti Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olan Hanife Özen ve ekibi dün de Dim Medya’yı ziyaret etti. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’a Türk Kızılay’ı Alanya Şube Başkanı Doktor Mehmet Dikici’nin mektubunu veren Özen, amaçlarını ve hedeflerini paylaştı. Özen, “Eğitim bursumuz üniversitede okuyan, ekonomik durumu kötü olan öğrencilerimize destek amacıyla oluşturuldu. Türkiye genelinde başlatılan bir kampanya bu. Biz de bunu Alanya’nın işadamlarından, maddi durumu iyi olan ve hayır yapmak isteyen insanların ve öğrencilerin arasında bir köprü görevi oluşturmak için buradayız” dedi.

‘ALANYA’YA BİR BİNA KAZANDIRACAĞIZ’

Güzel planları olduğunu söyleyen Özen, “Ofisimiz Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1. katında hizmet vermeye çalışıyor. İleri yönelik güzel projelerimiz var. Alanya’da olmasını istediğimiz bir kan bankamız yok. Bir aşevimiz ve giyim mağazamız da yok. Kızılay Genel Merkezi’nin gönderdiği eşyaları depoda tutuyoruz. Bunları sergileyebileceğimiz 4 katlı bir mağazamız, aşevimiz ve kan bankamızın olduğu, aynı zamanda bir konferans salonumuzun bulunduğu bir binaya ihtiyacımız var. Bunlar ileriki zamanlarda hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz. Şu an eğitim öğretim döneminin başındayız ve biz üniversitelere el uzatmak istiyoruz. Projemizin adı ‘Alanyalılar Üniversite Öğrencilerine El Uzatıyor’ olacak. Birçok kişiyi ziyaret ettik. Bizler iyiliğe aracı olmak için varız. Gönüllü ekibimle birlikte buradayız” diye konuştu.