'Alanya'ya İtalyan saldırısı' ilk kez Alanyaca'da

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 24. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam şu soruların yanıtları verilecek: - Milli mücadele yıllarında Alanya açıklarına demirleyen İtalyan savaş gemilerinin Alanya'ya attığı toplar nerelere isabet etti, neler yaşandı?

- 1876'da Alanyalı bir Rum olan Taşkaloz'un Alanya Kalesi'nde yaptığı ev, nasıl Amerikan George Town Üniversitesi'nin oldu?

- Alanyalı Rumlar, 1922 ve 1926 yıllarındaki mübadeleler (değişim) ile Alanya'dan Yunanistan'a gönderilirken neler yaşandı? Mübadeleye rağmen Alanya'da kalmayı başaran Rumlar oldu mu?

- Altın ve para hariç, sadece 9,5 kilo yükle Alanya'dan gitmelerine izin verilen Rumlardan Süslü Mariko, altınlarını hangi yolla Alanya'dan götürmeyi başarıp, Yunanistan'ın sayılı zenginleri arasına girdi?

- Bir Rum kızının Alanyalı genç Ali'ye olan aşkından doğan 'Alim' türküsünün ilginç öyküsü nedir?

- Alanya'da eskiden Nevruz Bayramları nasıl kutlanırdı? Bugün kaybolan ilginç gelenekler nelerdi?

- Alanya'da ipekböcekçiliği nasıl başladı? Bir dönem Alanyasında her evin bir odasında nasıl ipek üretilirdi?

- Alanya Belediyesi'nin Tophane Mahallesi'ne çöpçü katırı tahsis etmesinin nedeni neydi? Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 17:27